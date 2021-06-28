Кострома, , 13:07 — REGNUM Кандидатом от партии «Справедливая Россия — За правду» по Костромскому одномандатному округу на выборы в Госдуму утвержден Вячеслав Головников. Решение было принято на общероссийском съезде партии 26 июня, прошедшем в Москве.

Плакат © Наталья Диева

Вячеслав Головников— депутат Костромской областной думы шестого и седьмого созывов, бывший член КПРФ. Исключен из партии в 2016 году за «грубое нарушение устава». Суть нарушения заключалась в том, что Головниковвместе с депутатом Надеждой Шелеповой (также исключена из КПРФ) «самовольно» приняли решение о смене руководителя фракции в областном парламенте.

Интересно, что председатель Совета костромского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Плюснин не был утверждён на съезде в качестве одномандатника. Он занял 9 место в списке, объединившем Костромскую область с Вологодской, Новгородской, Смоленской и Тверской. Во главе списка встал действующий депутат Госдумы, тверской бизнесмен Алексей Чепа.

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