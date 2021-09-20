Тула, , 14:47 — REGNUM Пять политических партий по федеральному списку сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Тульской области, таковы данные регионального избиркома.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

«Единая Россия» набрала в регионе 52,9%, КПРФ получила 16,85%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» сумели набрать 7,5%, ЛДПР получила 6,6%, «Новые люди» получили поддержку 5,4% жителей. Среди партий, не преодолевших пятипроцентный барьер, больше всех голосов набрала «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — почти 3,1%.

По обоим одномандатным округам победа осталась за кандидатами от «Единой России»: в избирательном округе №183 победил Виктор Дзюба, он получил поддержку 55,23% жителей, по одномандатному избирательному округу №184 с результатом 47,29% победила Надежда Васильевна Школкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября жители Тульской области также выбирали губернатора, победителей стал действующий глава региона Алексей Дюмин.