Лондон, 20 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 20 сентября, спотовые цены на газ вновь превысили отметку в $900 за тысячу кубометров. Это 20 сентября следует из данных торговой площадки.

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Уточняется, что по состоянию на 13:01 мск стоимость октябрьского фьючерса поднялась до $901,7, а затем по состоянию на 13:17 мск скорректировалась до $896,5 за тысячу кубометров.

При этом 15 сентября биржевые цены на газ в Европе показали новое исторически рекордное значение, превысив $960 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рост мировых цен на газ напрямую связан с восстановлением мировой экономики после пандемии коронавируса.