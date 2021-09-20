Джакарта, 20 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1932 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 20 сентября в стране выявили 4 192 695 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 6799 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 3 996 125 человек.

С 19 по 20 сентября от COVID-19 скончались 166 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 140 634 человек.

В Индонезии зарегистрировано 55 936 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о продлении действия ограничений по коронавирусу в стране.