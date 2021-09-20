Великий Новгород, , 14:53 — REGNUM В Новгородской области подвели предварительные итоги выборов по итогам обработки 99,63% протоколов. Согласно полученным результатам, на федеральных и региональных выборах победила «Единая Россия», а в областной парламент проходят шесть партий.

Новгородская областная дума Duma.novreg.ru

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Как сообщает портал «53 новости» со ссылкой на облизбирком, при голосовании по партийным спискам на выборах Госдумы России VIII созыва «Единая Россия» набрала в Новгородской области 32,56% голосов, КПРФ — 21,36%, «Справедливая Россия — За Правду» — 14,33%, ЛДПР — 9,27%, «Новые люди» — 7,62%, остальные партии на брали менее 5% голосов каждая.

На выборах депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу №134 победу из числа девяти кандидатов одержал кандидат, выдвинутый партией «Единая Россия», Артём Кирьянов, с результатом в 27,22% голосов. На втором месте кандидат от «Справедливой России» Алексей Афанасьев с результатом в 18,33%.

При партийном голосовании за кандидатов в Новгородскую областную Думу «Единая Россия» получила 29,47% голосов избирателей, КПРФ — 19,84%, «Справедливая Россия — За Правду» — 15,73%, ЛДПР — 9%, «Новые люди» — 8,35%, «Партия пенсионеров» — 5,8%.

В 20 одномандатных избирательных округах на выборах в областную Думу также большинство лидирующих позиций заняли кандидаты от «Единой России», однако среди вероятных победителей есть два кандидата от «Справедливой России» и самовыдвиженец.

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