Рим, 20 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье Ares Design в Италии представило свою версию спорткара Porsche 911 Targa серии 992. Об этом сообщается на сайте компании.

Ares Design Porsche 992 Targa от ARES

Специалистам удалось уменьшить вес машины, а также увеличить мощность мотора на 60 л. с. Последнего удалось добиться за счёт установки спортивной выхлопной системы.

Так, производительность наддувного оппозитного мотора объёмом 3,0 л теперь составляет 445 л. с. Агрегатируется он с прежней восьмискоростной роботизированной трансмиссией, передающей тягу сразу на две оси.

Салон новой версии Porsche 911 Targa отделан коричневой кожей. На носу спорткара появился значок Ares, а на корме — надпись «aresdesign».

Ранее на автомобильной выставке в Мюнхене компания Porsche представила концепт гоночного электромобиля Mission R.

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