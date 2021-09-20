Казань, 20 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Центризбирком Татарии подводит предварительные итоги голосования по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва после обработки 100% протоколов. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба комиссии.

Эмблема ЦИК

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По шести одномандатным округам в Татарии побеждают представители «Единой России». По Приволжскому избирательному округу №26 лидирует Илья Вольфсон (62,25%). В Московском округе №27 70,93% голосов избирателей отданы Ильдару Гильмутдинову. По Нижнекамскому округу №28 большинство голосов у Олега Морозова (72,45%), в Набережно-Челнинском округе №29 лидирует Альфия Когогина (67,28%), по Альметьевскому округу №30 — Азат Ягафаров (69,77%), 56,93% голосов избирателей набрал Марат Нуриев в центральном округе №31.

По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, избирательная кампания завершилась без серьезных происшествий.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии после обработки 100% протоколов всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 79,01% голосов избирателей, на втором месте — КПРФ (9,64%), на третьем ЛДПР — 2,82%.

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