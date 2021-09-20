София, , 14:11 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Республики Болгария объявила о начале регистрации представителей партий, коалиций и общественно-политических сил в качестве кандидатов на президентские и парламентские выборы, которые пройдут в стране 14 ноября нынешнего года. Как сообщает софийская газета «Факты», официально прием документов стартует 21 сентября в 9.00 утра, однако уже сейчас региональные отделения ЦИК приступили к работе в «тестовом режиме».

Предстоящие выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии станет уже третьим по счету голосованием, после того как в ходе всеобщего волеизъявления в апреле и июле победившие партии не смогли сформировать правительство. По словам болгарского президента Румена Радева, своим указом от 14 сентября распустившего парламент и назначившего состав временного правительства страны, «обе [новые избирательные] кампании должны проходить одновременно и поставить точку в политической. неопределенности».

Согласно результатам опроса общественного мнения, в настоящее время ни у одной из пяти крупных партий, объявивших о намерении участвовать в предвыборной гонке, нет шансов получить абсолютное большинство мест в НС.