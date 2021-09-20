Тбилиси, 20 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В течение последних суток в Грузии вакцинацию от COVID-19 прошли 7720 человек, что является самым низким показателем за полтора месяца. Об этом 20 сентября сообщает интернет-газета Netgazeti со ссылкой на Национальный центр контроля заболеваний (NCDC).

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

До этого самый низкий уровень вакцинации за сутки в стране — 1572 человека — был зафиксирован 26 июля, когда начали делать прививки препаратом Pfizer. На следующих день этот показатель составил 13 384 человека.

Ранее о падении интереса жителей Грузии к вакцинации заявил глава NCDC Амиран Гамкрелидзе. Он это объяснил влиянием пропаганды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 20 сентября сообщили о выявлении 662 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Этот показатель сильно упал с 17 августа, когда в стране зафиксировали 6028 случаев заражения SARS-CoV-2.