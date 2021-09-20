Красногорск, , 14:04 — REGNUM Партия «Единая Россия» по мере подсчета избирательных бюллетеней укрепляет вои позиции на выборах в Московскую областную думу. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы R-19.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 94,23% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» повысила свою долю голосов до 45,37%. Следом идет КПРФ, на долю которой приходится уже 19,46% хотя после обработки 64,64% этот показатель составлял 20,17%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 7,95%.

Также, по опубликованным сведениям, в законодательное собрание Подмосковья могут попасть еще две партии, которые проходят барьер в 5%. Партия «Справедливая Россия — За Правду» предварительно набирает 7,07%, партия «Новые люди» — 5,26%.

По мере подсчета голосов на выборах в Мособлдуму «Партия пенсионеров» все больше отдаляется от пятипроцентной планки — её показатель снизился до 4,26%, хотя в начале подсчета она демонстрировала результаты, которые позволили бы ей пройти в законодательное собрание Подмосковья.

Читайте ранее в этом сюжете: Александр Толмачев лидирует на выборах в Щелковском одномандатном округе