Берлин, 20 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Свои соболезнования всем пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете выразило правительство ФРГ. Об этом 20 сентября заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

irperes Свеча

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

«Правительство ФРГ потрясено в связи с сообщениями о массовом убийстве в университете в Перми. Это ужасное преступление, которое унесло жизни как минимум восьми человек, многие пострадали», — приводит его слова ТАСС.

«Мы выражаем соболезнования близким погибших и мысленно находимся с ними и теми, кто борется с преодолением последствий (происшедшего)», — также добавил Зайберт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Перми выразил глава КалмыкииБату Хасиков.