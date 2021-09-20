Черкесск, , 14:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Карачаево-Черкесии Аслан Озов назначен главой регионального отделения Пенсионного фонда РФ. Об этом сообщил 20 сентября вновь избранный глава республики Рашид Темрезов.

Карачаево-Черкесия UFC111

Он сообщил, что на должность врио главы правительства назначен бывший министр промышленности Мурат Аргунов, а Аслан Озов переведен на работу в ПФ. Темрезов поблагодарил экс-главу правительства за работу на этом ответственном посту.

«Хочу поблагодарить за плодотворную и эффективную работу в качестве председателя правительства Карачаево-Черкесии Аслана Озова. Аслан Анатольевич с 2016 года успешно справлялся с задачами руководителя правительства и ни разу не подвёл. Ему удалось сплотить команду правительства и эффективно решать задачи, поставленные, прежде всего президентом страны Владимиром Путиным, правительством РФ и жителями Карачаево-Черкесии», — написал Темрезов в своем Instagram.

Он также выразил уверенность, что и на новом месте работы Озов будет работать так же ответственно и справится с задачами, стоящими перед ведомством.

Напомним, в соответствии с Конституцией КЧР, правительство региона уходит в оставку после вступления в должность нового руководителя республики.

Читайте также: Правительство Карачаево-Черкесии ушло в отставку