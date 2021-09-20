Черкесск, 20 сентября 2021, 14:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Карачаево-Черкесии Аслан Озов назначен главой регионального отделения Пенсионного фонда РФ. Об этом сообщил 20 сентября вновь избранный глава республики Рашид Темрезов.
Он сообщил, что на должность врио главы правительства назначен бывший министр промышленности Мурат Аргунов, а Аслан Озов переведен на работу в ПФ. Темрезов поблагодарил экс-главу правительства за работу на этом ответственном посту.
«Хочу поблагодарить за плодотворную и эффективную работу в качестве председателя правительства Карачаево-Черкесии Аслана Озова. Аслан Анатольевич с 2016 года успешно справлялся с задачами руководителя правительства и ни разу не подвёл. Ему удалось сплотить команду правительства и эффективно решать задачи, поставленные, прежде всего президентом страны Владимиром Путиным, правительством РФ и жителями Карачаево-Черкесии», — написал Темрезов в своем Instagram.
Он также выразил уверенность, что и на новом месте работы Озов будет работать так же ответственно и справится с задачами, стоящими перед ведомством.
Напомним, в соответствии с Конституцией КЧР, правительство региона уходит в оставку после вступления в должность нового руководителя республики.
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