Черкесск, , 13:52 — REGNUM Правительство Карачаево-Черкесии сложило свои полномочия после избрания нового главы республики. До назначения новых членов правительства все министры будут исполнять свои обязанности, сообщили 19 сентября в пресс-службе главы субъекта РФ.

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Формирование нового состава правительства начнется после назначения премьер-министра Карачаево-Черкесии. Согласно законодательству республики, новый руководитель должен подать свои предложения главе КЧР по кадровому составу и структуре правительства в течение двух недель после назначения.

Напомним, 19 сентября в рамках проведения единого дня голосования в 2021 году в Карачаево-Черкесии был избран новый руководитель республики. На пятилетний срок парламент региона переизбрал действующего главу КЧР Рашида Темрезова. Он будет руководить республикой уже третий срок подряд.

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