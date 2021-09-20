Ташкент, 20 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Узбекистане специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила верующим проводить пятничный намаз (Молитву) в закрытых помещения. Это следует из решения срецкомиссии 20 сентября.

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Ранее, проведение пятничных намазов разрешалось только на открытых площадках мечетей, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Накануне в Узбекистане выявили более 500 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателем с 17 июля. Общее число случаев заражения в стране составляет 168 938.