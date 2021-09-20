Тирасполь, 20 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) доставили из Китая новую партию вакцины от COVID-19. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба главы ПМР.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Китайская вакцина Sinopharm

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«В Приднестровье поступила партия вакцины Sinopharm — 7388 доз. Этот препарат вызывает доверие у населения», — говорится в сообщении.

Это уже третья партия данного препарата, доставленного в республику. За первые две партии в ПМР доставили 25 тыс. доз вакцины из Китая.

Стоит отметить, что Приднестровье, по последним данным, от COVID-19 привились более 25% населения. Чаще всего жители прививались российской вакциной «Спутник V».