Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. После стрельбы по учащимся и сотрудникам Пермского государственного университета в Санкт-Петербургском государственном Политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) пройдёт проверка. Об этом 20 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза. Как уточнил собеседник агентства, все посты охраны СПбПУ были оповещены о произошедшем в Перми инциденте.

Елена Молчанова ИА REGNUM Главный корпус СПбПУ

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«Будут проведены проверки знаний и навыков охранников к действиям в чрезвычайных ситуациях, усилена бдительность патрульных групп для выявления потенциально подозрительных лиц. Также проверяется радиосвязь между постами охраны и работоспособность тревожных кнопок для связи с Росгвардией», — рассказали в вузе.

Кроме того, в Политехе напомнили, что в 2017 году постановлением правительства РФ №1235 были введены антитеррористические требования к образовательным организациям. С тех пор в Санкт-Петербургском политехническом университете проверки готовности вуза к отражению возможных террористических атак проводятся регулярно.

Главное в этих мероприятиях — отработать до мелочей алгоритм взаимодействия руководства университета, служб безопасности, нештатных формирований гражданской обороны вуза и силовых структур города. В учениях принимают участие группа охраны общественного порядка университета вместе с Росгвардией, бойцы спецподразделения «Гром», сотрудники МЧС, волонтеры общественной организации «Красный Крест».

Профессионалам помогает учебно-пожарная добровольная дружина «Политехник». Последние по времени учения проходили в СПбПУ в мае 2021 года, уточнили в вузе.

Напомним, в Перми утром 20 сентября на территории вуза произошло ЧП. Студент открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате погибли восемь человек и еще несколько человек получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен сотрудником полиции, впоследствии молодой человек скончался.