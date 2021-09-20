Москва, 20 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют негативную динамику, теряя 1,69%, реагируя на «risk off"-волну, накрывшую утром фондовые площадки по всему миру, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Business.financialpost.com Нефть

«Также котировки нефти реагируют на угрозу более сильного замедления мировой экономики, в свете ожидаемой слабости в сентябрьской статистике по PMI еврзоны, Великобритании, США и Японии.

Эпицентр формирования «risk off"-волн находится в Китае, где на фоне высоковероятного дефолта на этой неделе третьего по размеру игрока на строительном рынке Китая, компании Evergrand, идут распродажи. Индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng, утром 20 сентября упал на 3,32%, до самого низкого с октября 2020 года уровня.

Одновременно с этим участников торгов все больше пугает замедление мировой экономики, комплекс макроэкономических данных за прошлую неделе показал ускорение этого процесса и синхронное с ним ужесточение позиций крупнейших центральных банков мира.

В начале сентября 2021 года о сворачивании пандемической программы покупок облигаций (PEPP) объявил ЕЦБ, ожидается, что на этой неделе 22−23 сентября об аналогичных изменениях денежно-кредитной политики (ДКП) объявят Банк Англии и ФРС.

Все эти тенденции ухудшают баланс нефтяного рынка в пользу более раннего, чем ожидалось, достижения профицита предложения, не в I квартале 2022 года, а в IV квартале 2021 года.

Неудивительно, что на фоне такого ухудшения перспективы рынка цены на нефть уже достигли ключевого уровня поддержки в $74,00 за баррель нефти марки Brent.

Если этот уровень будет пробит, то локальный всплеск нефтяных котировок прошлой недели, из-за последствий урагана «Ида», можно будет считать завершенным, а целью быстрого снижения станет район отметок $69,00−70,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть отступает с оглядкой на сильный доллар