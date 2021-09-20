Афины , 20 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Правительство Греции решило предложить третью дозу вакцины против COVID-19 людям старше 60 лет, основываясь на последних научных данных, которые свидетельствуют, что для укрепления иммунитета в этих группах необходим бустерный укол. Обоснование этого решения изложила член правительственного комитета экспертов в области здравоохранения и Национального комитета по вакцинации Вана Папаевангелу в интервью AMNA 19 сентября.

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По ее словам, существует необходимость в третьей дозе вакцины для лиц старше 60 лет, поскольку, по имеющимся данным, интенсивность иммунного ответа зависит от возраста.

«Мы объявили, что людям старше 60 лет потребуется третья доза вакцины, потому что лабораторные исследования и эпидемиологические данные показывают, что чем старше человек и чем больше период, прошедший с момента получения второй дозы — по крайней мере, шесть месяцев — тем выше шансы, что они будут заражены», — сказала она, уточнив, что шансы на серьезные заболевания и смерть были низкими.

На вопрос о том, может ли быть предложена третья доза для населения в целом, Папаевангелу сказала, что в этом отношении существует скептицизм, и согласилась с оценкой Всемирной организации здравоохранения в том, что приоритет должен быть отдан вакцинации в более бедных странах.

«Именно здесь возникнут мутации, — указала она, — которые, возможно, снизят эффективность вакцины в США».

Третья доза предлагается через шесть-восемь месяцев после завершения первого раунда вакцинации и будет представлять собой мРНК-вакцину. Исключение сделано для лиц с ослабленным иммунитетом, которые могут получить третью дозу через четыре недели после завершения приема второй дозы.

Что касается иммуносупрессивных и очень пожилых людей, Папаевангелу отметила, что это особый случай и им не придется ждать так долго, как другим группам.

«Ученые выделили третью дозу для людей с ослабленным иммунитетом и очень пожилых — старше 80 лет, — где третья доза, по-видимому, не является усилителем, а укрепляет иммунитет, поскольку они плохо реагировали на первые дозы из-за иммуносупрессии и возраста», — сказала она.