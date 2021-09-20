Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 женщин в возрасте от 43 до 96 лет и десять мужчин в возрасте от 53 до 88 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 6 535 пациентов.