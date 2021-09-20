Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 468 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 сентября. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (193) и Аксайском районе (14). Почти 20% — люди старше 66 лет, более 15,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 133 830 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 115 954 пациента.