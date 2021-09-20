Абакан, 20 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов прокомментировал итоги голосования в республике, состоявшегося 17−19 сентября 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, представлять Хакасию в Госдуме VIII созыва будет Сергей Сокол («Единая Россия»), набравший почти 29% голосов.

«Мы надеемся, что избранный депутат Госдумы будет отстаивать интересы населения Хакасии на федеральном уровне, активно продвигать все инициативы и изменения федерального законодательства в пользу большинства жителей республики, выполнит все обещания, данные нашим людям в ходе избирательной кампании», — подчеркнул Валентин Коновалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй результат на выборах в Госдуму в Хакасии — у Валерия Старостина (КПРФ), третий — у самовыдвиженца Евгения Челтыгмашева.