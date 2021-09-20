Афины , 20 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Высокий уровень вакцинации среди студентов, академического и административного персонала греческих высших учебных заведений приветствовал заместитель министра образования Ангелос Сиригос в заявлении для прессы. Об этом сообщает AMNA 19 сентября. Сиригос назвал это обнадеживающим фактором.

Студент

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Он сообщил, что 70% студентов получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, в то время как 91% преподавательского состава и 87% административного персонала уже полностью вакцинированы.

Сиригос отметил, что высокий процент вакцинированных студентов был «политическим посланием» от лица молодежи, и только студенты-богословы оказались в нем исключением с уровнем вакцинации 55%.

Самый высокий уровень вакцинации оказался в Национальном техническом университете Афин (78%), за ним следуют Греческий открытый университет (77%), Афинский экономический университет (75%), Национальный и Каподистрийский университет Афин и Политехнический институт Крита (73%). Самые низкие показатели вакцинации, за исключением богословских вузов и факультетов, были в Университете Западной Македонии (58%), Международном университете Греции (59%) и Греческом Средиземноморском университете (62%).

Сиригос также описал новую электронную базу данных edupass, которая будет использоваться для обеспечения безопасного очного обучения в университетах: в эту базу студенты будут загружать сертификаты, необходимые для посещения занятий, которые будут в режиме онлайн проверяться Национальной организацией общественного здравоохранения.

Он также сообщил, что университеты согласились создать центры вакцинации на своих территориях.