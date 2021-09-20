Нижний Новгород, 20 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Максим Мишин. mos.ru Больничная палата с аппаратами ИВЛ

Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6322 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 сентября в регионе выявили 473 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 466 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 164 421 случая. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6657 человек.