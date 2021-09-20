Москва, 20 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Утверждают, что никогда не опаздывают на работу 71% жителей России. Опаздывают несколько раз в год 15%, несколько раз в месяц — 6%, несколько раз в неделю — 4%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

За работой

Больше всех пунктуальнее сотрудники компаний старше 45 лет — 73% против 66% среди работников моложе 34 лет и сотрудники с доходом свыше 80 тыс. руб. (75%).

Пунктуальность чаще всего свойственна медсестрам (89% из них никогда не опаздывают), охранникам (88%) и водителям (87%). Чаще позволяют себе прийти позже на работу маркетологи (36%), офис-менеджеры (50%), программисты и главные бухгалтеры (по 56%).

Опрос проведен 1−15 сентября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в: 649 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, считают, что достигли баланса между работой и личной жизнью, 48% работающих жителей России.

Читайте подробнее: Почти 50% жителей РФ достигли баланса между работой и личной жизнью