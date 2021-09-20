Рига, 20 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В «красный список» стран Европы, где новые случаи заражения коронавирусом превышают 200 на 100 тысяч населения за последние две недели, вновь включена Латвия. Об этом сообщил МИД страны.

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Это значит, что жители Латвии при посещении других стран Европейского союза обязаны пройти период самоизоляции 10 дней при обязательном наличии ковид-сертификата. Латвия вновь вернулась в этот список, в котором в последний раз находилась в мае нынешнего года.

Из желтого в «красный список», помимо Латвии, попали Румыния и Люксембург. В то же время из красного в «желтый список» перешли Исландия и Португалия. Жители этих стран теперь будут обязаны лишь показать на границе ковид-справку с отрицательным тестом на коронавирус либо свидетельство о вакцинации.

Список зараженных коронавирусом стран Европы обновляется каждую пятницу и вступает в силу в ближайший понедельник.