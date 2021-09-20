Миронов настаивает на охране вузов и школ Росгвардией
Москва, 20 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В связи с трагедией в Перми лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на том, что Росгвардия должна охранять учебные заведения, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.
Spravedlivo.ru
Сергей Миронов
Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»
«После трагедии в Казани наша партия сказала: срочно Росгвардия — на охрану всех учебных заведений России!» — напомнил Миронов в ходе пресс-конференции в Москве.
«Пускай Росгвардия берет под охрану жизни наших детей», — отметил он.
Он также ответил оппонентам, которые говорили о том, что такая охрана дорого обойдется бюджетам.
«Разве можно оценить жизни в деньгах?» — указал Миронов.