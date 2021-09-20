Пермь, 20 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. На выборах депутатов гордумы Перми и по партспискам, и по одномандатным округам большинство голосов избирателей получила партия «Единая Россия». По данным крайизбиркома, «Единая Россия» по партийным спискам набрала 29,3% голосов и претендует на шесть мандатов. По одномандатных округам места в гордуме достанутся 19 единороссам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

По партспискам КПРФ получила 19,5% (положено четыре мандата), «Справедливая Россия — за правду!» — 11,8% (два мандата), партия «Новые люди» — 11,6% (один мандат), ЛДПР — 8,3% (один мандат).

Среди одномандатников по округу № 18 победил коммунист, по округу № 20 — представитель «Справедливой России — за правду». Среди победителей-одномандатников один самовыдвиженец.

Напомним, 17−19 сентябре в Прикамье прошли выборы депутатов разных уровней, в том числе гордумы Перми. На выборах в думу замещается 36 мандатов: 22 по одномандатным округам и 14 по партийным спискам.