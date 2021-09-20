Вологда, 20 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Вологодской области на выборах депутатов Заксобрания победу одержала «Единая Россия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, кандидаты партии набрали 35,63% голосов.

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Вторую строчку в списке лидеров занимает КПРФ с результатом 24,38%, третью — ЛДПР с 14,53% голосов. Следом идут «Справедливая Россия» с 12,39% и Партия пенсионеров, набравшая 8,18%.

Явка на выборах в регионе составила 45%.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» сформировала конституционное большинство в Госдуме.