Москва, 20 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве скончались 48 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает 20 сентября оперштаб Москвы.

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На ИВЛ в медучереждениях города находятся 263 человека. Несмотря на общий рост заболеваемости, количество госпитализаций с осложнениями, требующими применения интенсивных средств лечения не увеличивается. С 1 сентября, когда к аппаратам ИВЛ были подключены 315 человек, в течение месяца количество тех, кому требуется такая помощь только снижалось.

Не увеличивается и количество летальных исходов, 1 сентября зафиксировали 47 летальных исходов, за истекшее время ежедневно фиксируемый уровень смертей не возрастал.

Медицинские власти столицы рапортуют о готовности системы здравоохранения справится с новой волной COVID-19.