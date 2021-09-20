Москва, 20 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина прекрасное самочувствие, однако на нынешней неделе он будет и дальше работать в режиме самоизоляции. Об этом 20 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции», — сказал Песков, говоря о рабочем графике главы Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском университете.