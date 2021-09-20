Рязанский губернатор не планирует переходить в Госдуму
Рязань, 20 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Лидер региональной группы «Единой России» на выборах в Государственную думу восьмого созыва и секретарь реготделения партии, губернатор Рязанской области Николай Любимов не планирует переходить на работу в федеральный парламент, сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона.
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Николай Любимов поблагодарил рязанцев за активное участие в голосовании. На выборах в Госдуму он был лидером региональной группы кандидатов №22 по Чувашии, Нижегородской и Рязанской областям. Глава региона отметил, что останется на своей должности.
В Рязанской области обработали 100% протоколов. По федеральным партийным спискам в регионе побеждает партия «Единая Россия».