Пермь, 20 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Пермском крае подвели предварительные итоги выборов в Заксобрание. По данным крайизбиркома, явка составила 38%. Стоит отметить, пять лет назад явку фиксировали на уровне 35,03%.

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По партийным спискам лидерство остаётся за «Единой Россией» — 33,2% голосов (в 2016 году — 43,75%). КПРФ набрала 22,7%, упрочив свои позиции (в 2016 году — 17,77%), «Справедливая Россия — за правду!» — 8,3% (пять лет назад было 11,29%), ЛДПР — 9,7% (в 2016 году — 16,34%). Парламент края пополнится новой партией — «Новые люди». Она получила 8,2% голосов избирателей и претендует на два мандата.

Среди одномандатников 27 мест в Заксобрании достанется единороссам, один (по округу № 25) — самовыдвиженцу и один (по округу № 22) — коммунисту. По округу № 10 результаты еще не известны.

Единороссы сохраняют большинство в краевом парламенте. Им положено 40 мандатов. Столько же представители этой партии имели мест и в прошлом созыве.

Больше мандатов получат коммунисты — девять против шести. ЛДПР получит три мандата, что на два меньше, чем ранее. «Справедливая Россия» может рассчитывать на пять мест, как и в прошлом составе. Напомним, что данные предварительные, без учета округа № 10.