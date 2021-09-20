Курск, 20 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Курской области 20 сентября зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 55 тыс. 674 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 50 тыс. 572 пациента, в том числе 98 — за последние сутки.

Скончался 1391 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.