Тула, 20 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин победил на выборах главы региона, сообщили в правительстве региона 20 сентября.

Gubernator.tularegion.ru Алексей Дюмин

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Алексей Дюмин, боровшийся за пост как самовыдвиженец, набрал 83,58% голосов избирателей. Голоса, отданные его соперникам, распределились следующим образом: Владимир Исаков — 8,97%, Владимир Ростовцев — 3,05%, Юрий Моисеев — 2,77%. Таким образом, Алексей Дюмин избран губернатором на второй пятилетний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах губернатора Тульской области проходило 17,18 и 19 сентября. Алексей Дюмин руководит регионом с сентября 2016 года.