Женева, Швейцария, 20 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Послом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам глобального финансирования сферы здравоохранения стал экс-глава правительства Великобритании Гордон Браун. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ВОЗ.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

«Рад, что Гордон Браун согласился стать послом ВОЗ по вопросам глобального финансирования здравоохранения. На этом посту он будет развивать и поддерживать работу ВОЗ по повышению осведомленности на международном уровне о большой потребности в устойчивом глобальном финансировании здравоохранения, особенно в странах G20 и G7», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В свою очередь, сам Браун отметил, что он будет помогать организации в деятельности «по привлечению глобальных финансовых средств для обеспечения доступа к здравоохранению для каждого».

«Наша первостепенная задача заключается в том, чтобы работать вместе над финансированием вакцинации (от SARS-CoV-2) во всем мире и защитой беднейших стран от ужасных последствий COVID-19 и других заболеваний», — добавил он.

Как сообщало, ранее стало известно, что с 20 сентября на большей части территории Великобритании началась вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте 12−15 лет.