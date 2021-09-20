Краснодар, 20 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Телеграмму с соболезнованиями жителям Пермского края Дмитрию Махонину в связи с трагедией в университете направил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона 20 сентября.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

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«От имени всех жителей Кубани примите глубокие и искренние соболезнования в связи с трагедией в Пермском госуниверситете. Все мы потрясены чудовищным преступлением, которому не может быть никакого оправдания. Оборвались жизни невинных людей. В эти тяжелые дни мы разделяем с вами боль утраты. Выражаю слова поддержки и сочувствия родным погибших, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Сил, терпения и единства всем жителям Пермского края в этот сложный период. Кубань скорбит вместе с вами», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в результате стрельбы в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета погибли восемь человек. Самого нападавшего силовикам удалось ранить.