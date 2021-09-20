Красногорск, 20 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Подмосковье в Красногорском одномандатном округе № 120 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Колунов. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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После обработки 59,49% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 42,11% голосов.

Следом за ним идет кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Глеб Пьяных с 11,21% голосов. Замыкает тройку лидеров представитель КПРФ Константин Черемисов с 9,97%.