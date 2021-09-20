Лондон, 20 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. С 20 сентября на большей части территории Великобритании началась вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте 12−15 лет, сообщает 20 сентября агентство PA.

(сс) qimono Вакцинация

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По данным источника, в вакцинации подростков указанного возраста должно принять участие примерно 3 млн человек.

Также указывается, что на большей части Англии прививки будут делать на территории школ, в Уэльсе вакцинацию можно будет также пройти в специализированных центрах, а в Шотландии — путем живой очереди в клиниках или по приглашению, отправленному по почте.

Кроме того, известно, что разрешения родителей на прививку не требуется в случае, если ребёнок в состоянии принять осознанное решение об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 20384 человека.