Пермь, , 12:34 — REGNUM В Пермском крае на выборах депутатов Госдумы явка составила 39,02%. Предварительные данные сообщил крайизбирком.

Выборы OpenClipart-Vectors

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По всем четырем одномандатным округам победу одержали представители партии «Единая Россия». По округу № 58 победил Игорь Шубин, по кругу № 59 — Роман Водянов, по округу № 60 — Дмитрий Скриванов, по округу № 61 — Ирина Ивенских. Эти итоги окончательные, так как обработаны все протоколы.

Почти все протоколы подсчитаны и по партийным спискам. Партия «Единая Россия» набрала 33,7% голосов, КПРФ — 22,7%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 10,8%, ЛДПР — 9,9%, партия «Новые люди» — 8,5%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный порог.

Напомним, в Пермском крае 17−19 сентября проходили выборы депутатов разных уровней.