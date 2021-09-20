Новосибирск, 20 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели 80 классов. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Ponchikov.net ОРВИ

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«На 19 сентября по ковиду 82 заболевших, в том числе 78 детей и четыре взрослых в 58 школах. 80 классов переведены на дистант в 56 школах. В дошкольных организациях 37 детей и три работников, 31 группа на карантине», — цитируют «НГС Новости» Федорчука.

По словам министра, в учреждениях среднего профессионального образования заболели 35 студентов и семь работников.

При этом из-за ОРВИ полностью закрыли один детский сад и 65 классов в пяти школах. Частично закрыты по четыре детских сада и школы.