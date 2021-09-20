Воронеж, 20 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 493 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 сентября. Это новый рекорд по числу заражений за сутки — 19 сентября сообщалось о 492 заболевших, 18 сентября — о 488 новых носителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выздоровевшими после коронавирусной инфекции признаны 203 человека, скончались за тот же период 29 пациентов с ковидом.

Всего в Воронежской области с начала пандемии заражение коронавирусом подтвердилось у 127 995 человек, выздоровели 107 679 пациентов, скончались 5 521 человек.