На Ямале избирательница погибла прямо на участке
Село Аксарка, Ямало-Ненецкий АО, 20 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В ямальском селе Аксарка избирательном участке в центре национальных культур скончалась женщина, которой не было и 30 лет. Об этом сообщает Nur.24.
Смерть
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Трагедия произошла утром 19 сентября. У женщины остановилось сердце.
Избирательницу реанимировали около получаса, но спасти не удалось.
Напомним, жители Ямала выбирали депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.