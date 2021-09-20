Село Аксарка, Ямало-Ненецкий АО, 20 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В ямальском селе Аксарка избирательном участке в центре национальных культур скончалась женщина, которой не было и 30 лет. Об этом сообщает Nur.24.

Смерть

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Трагедия произошла утром 19 сентября. У женщины остановилось сердце.

Избирательницу реанимировали около получаса, но спасти не удалось.

Напомним, жители Ямала выбирали депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.