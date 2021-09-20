Ташкент, 20 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Политика России в Средней Азии открытая, у Москвы нет закрытой повестки. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, выступая 20 сентября на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Ташкенте.

Кремль

«У России в регионе нет вопроса: с кем вы? У нас четные открытые отношения», — сказал Руденко.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что в Узбекистане функционируют 12 филиалов российских вузов.