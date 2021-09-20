Сеул, 20 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 20 384 человека. Об этом 20 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 20 сентября в общей сложности в стране получил первую дозу вакцины 36 505 121 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 71,1%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 19 740 716 человек, препаратом AstraZeneca — 11 086 402 человека, препаратом Janssen — 1 415 384 человека, Moderna — 4 262 619 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 24 827 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 22 169 798 человек.

За последние два дня (18 — 19 сентября) в стране было зарегистрировано 4114 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 244 038 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на пять человек, до 652 человек.