Новосибирск, 20 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1689 пациентов, в том числе 38 детей. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 146 человек, на ИВЛ — 28 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 463 822 теста на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в Новосибирской области зарегистрированы 61 858 случаев заражения коронавирусом (+160 за сутки), в том числе у 4957 детей; 49 495 пациентов выздоровели (+38 за сутки), умерли 2869 человек

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