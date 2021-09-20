Новосибирск, 20 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 20 сентября, за прошедшие сутки выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 164 случая.

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 54, 66, 67, 82, 86 и 89 лет и женщины в возрасте 55 и 70 лет и две женщины в возрасте 68 лет. Всего в регионе умерли 2869 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 61 858 случаев заражения коронавирусом (+160 за сутки), в том числе у 4957 детей; 49 495 пациентов выздоровели (+38 за сутки).