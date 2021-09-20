Курган, 20 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Курганской области по итогам голосования на трёхдневных выборах депутатов Госдумы РФ явка составила 48,28%. Об этом сообщает избирком Зауралья.

Kurgan.izbirkom.ru Валерий Самокрутов

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На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году явка избирателей на участки составляла 41,7%.

За весь период голосования с 17 по 19 сентября 2021 года заявлений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не поступало, отметил председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов.