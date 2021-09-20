Кишинёв, 20 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Непривитые сотрудники Пограничной полиции МВД Молдавии должны регулярно сдавать тесты на SARS-CoV-2. Об этом заявил в Facebook глава ведомства Росиан Василой.

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«Я проинформировал коллег о том, что предложил МВД в следующем решении чрезвычайной комиссии внести в обязанность представлять каждые две недели отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус всему невакцинированному персоналу», — написал Василой.

Он отметил, что в республике непривитых учителей заставили каждые две недели сдавать тесты на SARS-CoV-2. По мнению главы Пограничной полиции, такую же меру следует ввести в отношении его подчинённых

Стоит отметить, что учителей школ в Молдавии обязали сдавать тесты на коронавирус с 1 сентября. По настоянию министра здравоохранения республики Аллы Немеренко учителя должны сами оплачивать эти исследования.