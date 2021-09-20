Бишкек, 20 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Лондонская биржа драгоценных металлов приняла решение лишить госконцерн «Кыргызалтын» статуса «Good delivery» («Надежный поставщик». Об этом сообщил министр экономики и финансов Киргизии Акылбек Жапаров в соцсетях.

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Высокопоставленный чиновник уточнил, что поводом для этого стал конфликт между киргизскими властями и канадской горнорудной компанией «Centerra Gold Inc», разрабатывавшей крупнейший в республике золотой рудник «Кумтор».

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По словам министра, теперь правительство Киргизии пытается найти новые каналы для продажи добываемого в стране золота.

Жапаров охарактеризовал произошедшее как «экономический колониализм».

«По сути, страны, создавшие эту систему, управляющие ею, заставляют развивающиеся рынки подчиняться их правилам. И «вход» в этот клуб стандартов очень и очень дорогой. И то, что нас начали исключать из различных подобных объединений, говорит о том, что мы начали проявлять свою экономическую волю, мы можем говорить об экономическом патриотизме», — резюмировал он.

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