Якутск, 20 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Представители «Единой России» в Якутии накануне выборов в Госдуму РФ боролись с представителем партии «Справедливая Россия — за правду» Федотом Тумусовым, а в это время протестный электорат ушёл к КПРФ. Компартия победила притом, что практически не вела агитацию, написал 20 сентября в своём телеграм-канале политобозреватель Виталий Обедин.

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«Они полностью проспали переход протестного электората к коммунистам. В результате оглушительный провал регионального списка «Единой России» по Якутии», — отметил эксперт.

Виталий Обедин, который помогал вести избирательную кампанию Федота Тумусова, отметил, что самым трудным было преодолеть два фактора: усталость избирателей (депутат шёл на четвёртый срок) и версия, что «справедливоросс» может стать резервным «кандидатом от власти».

«Преодолеть и то, и другое удалось лишь частично, поэтому протест ушел к «красным», которые особо для этого ничего и не делали. Они просто были и воспринимались, как главная альтернатива «Единой России». Перебить этот тренд не удалось», — написал Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по предварительным данным среди кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму РФ на первом месте оказался представитель КПРФ, депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов. Он обогнал «единоросса» перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%. По партспискам КПРФ набрала в регионе 35,15%, «Единая Россия» — 33,22%.